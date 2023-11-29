Власти призвали бизнес активнее инвестировать в Россию

Глава Минпромторга призвал бизнес РФ не откладывать инвестиции «в долгий ящик»

Российских промышленников и бизнесменов попросили «не сдвигать вправо свои инвестиционные проекты». С таким призывом к ним выступил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, которого цитирует «Интерфакс».

Представитель властей пообещал содействовать такой активности, в том числе через налоговые преференции по специальным инвестиционным контрактам. «Думаю, все согласны с тем, что мы не можем откладывать проекты развития в долгий ящик», — сказал министр, обращаясь к задействованным в мегапроектах компаниям.

В октябре 2021 года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о перечне из 42 мегапроектов, рассчитанных до 2030 года. Стоимость их реализации до 2024 года была оценена в 4,6 триллиона рублей. Проекты разделены на шесть блоков: «Социальная сфера», «Строительство», «Экология», «Цифровая трансформация», «Государство для граждан» и «Технологический рывок». В состав последнего включили 15 проектов, что является максимумом.

По данным властей, главным источником экономического роста России в 2023 году остаются инвестиции, выросшие в первом полугодии на 7,6 процента. Согласно озвученной главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым оценке, в 2024-2026 годах показатель инвестиций в основной капитал в среднем будет расти в стране на уровне до трех процентов ежегодно.