Мишустин определился с мегапроектами на триллионы рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин определился с перечнем мегапроектов, общая стоимость которых оценивается в 4,6 триллиона рублей, и подписал соответствующее распоряжение, говорится в сообщении на сайте правительства.

Определить список «проектов, призванных повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой», поручил президент Владимир Путин. Перечисленные в документе 42 проекта рассчитаны до 2030 года и разбиты на шесть блоков: «Социальная сфера», «Строительство», «Экология», «Цифровая трансформация», «Технологический рывок» и «Государство для граждан».

Наибольшее число проектов содержит блок «Технологический рывок» (15 проектов). Семь проектов вошло в блок «Строительство», десять — в «Социальную сферу». В блок «Государство для граждан» включен один проект.

Каждый проект имеет отдельные сроки реализации и планируемые результаты, которых необходимо достичь к 2024 и 2030 годам. «На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 триллиона рублей», — говорится в распоряжении.