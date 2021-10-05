Российский мегапроект решил проблему нехватки кадров

Компания РЖД превысила план на сентябрь по набору рабочих и привлекла к расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 16 тысяч человек, передает «Коммерсантъ». Реконструкции, которая считается одним из главных российских мегапроектов, теперь не мешает проблема нехватки персонала.

На фоне пандемии и отъезда из страны граждан других государств в 2020 году (они закрывали 20-25 процентов необходимого объема работ) масштабный проект модернизации БАМа столкнулся с дефицитом кадров. При этом стоимость рабочей силы весной 2021 года выросла на 70-100 процентов относительно того же периода годом ранее. К стройке решили привлекать железнодорожные войска и осужденных. Кроме них, по информации РЖД, на проекте трудятся сотрудники «РЖДстроя» и подрядных организаций, а также порядка 1,1 тысячи мигрантов.

РЖД фактически втрое увеличила количество кадров с начала строительства на Восточном полигоне и существенно превысила показатели 2020 года — максимально тогда работало десять тысяч человек. Доля военных и осужденных в числе сотрудников оказалась довольно скромной — из трех тысяч военных пока поступило 1,5 тысячи, а Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) привлекла всего 86 человек.

Эксперты считают, что РЖД следует продолжить набирать персонал — объем работ на Восточном полигоне в 2022-2023 годах значительно вырастет. К тому же резерв кадров поможет пережить возможную вспышку пандемии без значительных потерь производительности. Представители РЖД не уточнили, сколько работников потребуется по плану в 2022 году, но подтвердили, что их число будет увеличиваться.

В августе замминистра обороны Дмитрий Булгаков прогнозировал, что за счет военных (число которых должно вдвое вырасти) получится закончить реконструкцию восточной ветки БАМа раньше запланированного срока — не в 2024, а в 2023 году. На участке задействовано более 900 единиц техники, а к началу осени практически завершилась расчистка территории от лесов и начала производиться насыпь под железнодорожное полотно — уже заполнено более 20 процентов длины ветки.