Путин поручил проследить за расходами на мегапроект

Президент России Владимир Путин предписал правительству проследить за ценами на сырье и стоимостью работ при модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. Поручения относительно контроля за расходами на мегапроект даны по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 7 июля.

Кабмину необходимо «осуществлять контроль за формированием цен на основные сырье и материалы, используемые при модернизации и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также на основные виды выполняемых работ». Первый доклад правительство должно представить до 15 октября, а далее отчитываться раз в полгода.

В конце июля Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю, соединяющему Иркутскую область и Бурятию. Строительство началось в 2014 году в рамках модернизации БАМа и Транссиба.

В начале прошлого месяца вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что к работам на Восточном полигоне для реализации мегапроекта по расширению БАМ и Транссиба привлекли более тысячи заключенных. Кроме этого, правительство намерено было подключить строителей из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии.