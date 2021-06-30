Путин поручил найти виновных за срыв сроков по мегапроекту

Президент страны Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти ответственных должностных лиц за срыв сроков по Восточному полигону (расширение БАМа и Транссиба), пишет «Коммерсантъ».

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Счетная палата проверит надбавки к тарифу РЖД по поводу целевого характера их использования, а силовые ведомства оценят законность расходования госсредств, выделенных на Восточный полигон. РЖД должны найти виновных уже к 1 июля, Счетная палата будет проверять мегапроект до 15 января.

Первая очередь Восточного полигона оценивалась в 520,5 миллиарда рублей, вторая — в 719,8 миллиарда (может подорожать до 759,1 миллиарда), обсуждается третья очередь. Источник издания отмечает, что нужно винить ответственных за затягивание проектирования и за неправильную организацию работ. Также есть вопросы к генподрядчикам, прежде всего к ответственным за механизм их выбора, добавляет он.

Если проверка была бы для РЖД внешней, то риски для руководства компании сразу бы возрастали, говорят эксперты. Они добавляют, что на задержку повлияли и чиновники, которые сначала сомневались в востребованности БАМа и Транссиба.

Ранее стало известно, что в правительстве рассматривают вопрос о привлечении к работам на Транссибе и БАМе заключенных. Поводом для этого называли нехватку трудовых мигрантов. В этих районах потенциально могут задействовать 11 тысяч заключенных.