РЖД приготовились повысить тарифы

Российские железные дороги (РЖД) приготовились повысить цены на отправку грузов. Это связано с подорожанием строительных материалов, пишет РБК.

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Перевозчик подготовил несколько сценариев изменения тарифов для компенсации затрат на резко выросшие в цене строительные материалы при модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Компания предложила сделать надбавки для отельных грузов либо распространить их на всех грузоотправителей или на экспортеров.

За последние несколько месяцев стоимость металла выросла на 30 процентов. В результате затраты на модернизацию Восточного полигона (расширение БАМа и Транссиба) подскочили на 39,2 миллиарда рублей за первый квартал года (до 760 миллиардов).

Повышенные тарифы могут принять на один год (2022-й) или на три (2022–2024 годы). Размер надбавок колеблется в диапазоне от 0,74 до 149,73 процента.

Ранее стало известно, что РЖД обратились в правительство с просьбой профинансировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) проект строительства железнодорожных путей для вывоза угля из Якутии. На него могут потратить около ста миллиардов рублей.

Средства ФНБ разрешено вкладывать в инфраструктурные проекты, но только те, что могут окупиться. Перечень таких проектов практически не менялся с момента своего появления, в него, в том числе, входят модернизация БАМа и Транссиба.