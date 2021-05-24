РЖД попросили сотни миллиардов рублей из российской «кубышки»

Проект строительства железнодорожных путей для вывоза из Якутии угля может быть частично профинансирован из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки». На него могут потратить около ста миллиардов рублей. С таким предложением в правительство обратилось ОАО РЖД, пишет «Коммерсантъ».

Компания просит оплатить не менее 25 процентов от общей стоимости, которая в зависимости от электрификации составляет 350-700 миллиардов рублей. Эту оценку, отметив, что проект еще дорабатывается, дал глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, рассматриваются и другие варианты совместных действий, но ключевым фактором остаются условия получения денег из ФНБ. Речь идет в первую очередь о процентах, под которые будут выданы средства, фонд должен быть выгоднее, чем рыночные условия.

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Ранее о возможности профинансировать проект, не попавший в программу развития Восточного полигона, говорил президент страны Владимир Путин. В марте он попросил проработать механизмы, указав, что лично против этого ничего не имеет.

Средства ФНБ разрешено вкладывать в инфраструктурные проекты, но только те, что могут окупиться. Перечень таких проектов практически не менялся с момента своего появления, в него, в том числе, входят модернизация Транссибирской и Байкало-Амурской (БАМ) магистралей.

Управляющий партнер Veta Илья Жарский предположил, что РЖД хочет получить средства на строительство железнодорожных выходов из Якутии по ставке в размере инфляции плюс один процент, то есть пять-шесть процентов. Однако он не исключил, что из-за социальной окраски монополия может просить и более выгодный кредит.

Ранее стало известно, что в правительстве рассматривают вопрос о привлечении к работам на Транссибе и БАМе заключенных. Поводом для этого называли нехватку трудовых мигрантов, средств для найма российских гражданских сотрудников и значительного масштаба работ. Кроме того, в апреле этого года к строительству второй ветки БАМа приступили подразделения Пятой отдельной бригады железнодорожных войск.