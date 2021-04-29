Во ФСИН объяснили предложение привлечь заключенных к строительству БАМа

Привлечение заключенных к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) позволит им раньше срока освобождаться из мест лишения свободы. Об этом заявила начальница Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Коробкова, передает ТАСС.

Так Коробкова объяснила соответствующее предложение ФСИН. По ее словам, действующее законодательство предусматривает возможность перевода осужденных на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ. Положительно характеризующиеся заключенные после определенного срока могут сами или через адвоката подать соответствующее ходатайство в суд.

Коробкова добавила, что принудительные работы отбываются в регионе, где человек жил до осуждения, и заключенного направят в другой регион лишь при отсутствии возможности размещения. В исправительных центрах осужденные имеют место проживания, работу, могут общаться с родственниками, получать зарплату, погашать иски.

«Принудительные работы представляют собой социальный проект, позволяющий отбывшим часть наказания в местах лишения свободы адаптироваться к обычной жизни и это отвечает интересам общества», — отметила она, добавив, что уровень повторных преступлений среди таких осужденных почти в четыре раза ниже, чем среди других категорий.