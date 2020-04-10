Сроки расширения БАМа и Транссиба продлили

Правительство России утвердило продление сроков модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей (Транссиб) до 2021 года, с одновременным снижением стоимости проекта с 562,4 до 520,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Фаза строительства установлена на 2013-2021 годы, фаза эксплуатации — с 2022 года. Ранее эти сроки были уставлены в 2012-2019 годах и в 2020 году соответственно.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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