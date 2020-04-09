Проект нового терминала аэропорта в Кемерове одобрили

Главгосэкспертиза одобрила проект нового пассажирского терминала в международном аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Планируется, что трехэтажное здание нового терминала площадью около 4,7 тысячи квадратных метров будет расположено недалеко от действующего аэровокзала внутренних воздушных линий. Цена контракта увеличилась до 3,02 миллиарда рублей.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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