Российские перевозчики попросили устранить препятствия для транзита

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) обратилась к Минтрансу России с просьбой устранить препятствия, связанные с необходимостью получать специальные пропуска для проезда даже транзитного транспорта в регионах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Как отмечают в АСМАП, дополнительные и необоснованные ограничения разрушают транспортные связи между субъектами федерации и парализуют снабжение товарами самих регионов, вводящих ограничения. В частности, такие решения уже приняты властями Краснодарского края, в будущем пропускной режим могут также ввести Башкирия и Татарстан, Ленинградская, Мурманская, Саратовская области.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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