В России построят магистральную линию связи из Европы в Азию

«Ростелеком» планирует начать в 2020 году строительство магистральной линии связи для передачи трафика из стран Европы в Азию. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В этом году планируем начать большой проект по строительству новой магистрали от европейских границ России до Владивостока и дальше в Гонконг, основную азиатскую точку обмена трафиком. Спрос очень большой», — рассказал он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!