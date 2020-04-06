Круизные судоходные компании попросили поддержки российского правительства

Российская палата судоходства (РПС) направила в Минтранс предложения о поддержке круизных судоходных компаний, оказавшихся в критической ситуации из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Будущее России. Национальные проекты».

По оценке участников рынка, потери компаний в сегменте речных круизов могут составить до 90 процентов оборота. В зависимости от длительности и масштабов пандемии в 2020 году не исключена полная остановка круизной навигации на внутренних водных путях. Тогда потери доходов в круизном сегменте превысят 15,5 миллиарда рублей, а убытки — 5 миллиардов рублей.

В РПС считают, что в связи с распространением инфекции необходимо ввести налоговые каникулы по оплате НДС, установить мораторий на уплату неналоговых платежей в навигацию 2020 года и выделить субсидии из бюджета.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!