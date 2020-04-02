Приангарье получит 370 миллионов рублей на поддержку бизнеса

На поддержку бизнеса в Иркутской области планируется выделить более 370 миллионов рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Об этом сообщили IrkutskMedia в пресс-службе областного правительства.

По нацпроекту в Приангарье реализуют пять региональных программ: «Экспорт продукции АПК», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Общий объем финансирования всех нацпроектов в Иркутской области в 2020 году составит 26,46 миллиарда рублей.

Как сообщалось 27 марта, в трех городах Иркутской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют в 2020 году улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Планируется заменить асфальт и бортовой камень, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!