В Приангарье отремонтируют названные в честь героев войны улицы

В трех городах Иркутской области отремонтируют в 2020 году улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Планируется заменить асфальт и бортовой камень, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Шесть улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Иркутской области. Работы проведут в рамках проекта "Улица Победы", приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении.

Отмечается, что проект «Улица Победы» реализуется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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