В Красноярске увеличили план дорожного ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Глас Народа».

В план работ включили еще два объекта — мост через реку Бугач и участок улицы Железнодорожников от Северной до улицы Республики. Кроме того, на большинстве городских трасс будет проведен ямочный ремонт, также ликвидируют трещины.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

В ближайшее время начнется поиск подрядчиков. Сообщается, что вся документация уже готова. Работы стартуют с наступлением подходящей погоды.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!