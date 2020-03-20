В Омске начали готовиться к дорожному ремонту

В Омске стартовала подготовка к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе приступили к уборке магистралей, также ведется работа по обрезке ветвей старых деревьев, растущих вдоль улиц. «При резких порывах ветра ветки ломаются и падают, повреждая провода, в итоге линии обесточиваются. Чтобы не допустить аварийных отключений из-за падения веток, деревья необходимо кронировать, поэтому проводится санитарная обрезка и снос аварийных деревьев», — объяснил заместитель директора по зеленому хозяйству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Михаил Киреев.

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Дорожный ремонт в Омске в этом году начнется в апреле.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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