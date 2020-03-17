Распланирован ремонт дорог на Золотом кольце России

Во Владимире, входящем в Золотое кольцо России, распланировали ремонт дорог, сообщает «Зебра ТВ».

На ремонт городских дорог в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потратят 250 миллионов рублей. Список объектов сформирован, также определены все подрядчики.

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По условиям контрактов, все работы в рамках нацпроекта завершатся до 2 августа 2020 года. Подрядчики приступят к работам, как только позволят погодные условия.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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