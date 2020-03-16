На Кубани отремонтируют мосты

В Краснодарском крае в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют, реконструируют и построят в общей сложности 12 мостов. Об этом сообщает газета «Кубанские новости».
На эти цели будет выделено около 1,3 миллиарда рублей.
Самым масштабным проектом называется возведение мостового перехода, который будет дублировать Яблоновский мост, соединяющий Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи. Завершить его планируется в 2024 году. Длина нового моста составит 400 метров.
Всего в текущем году в рамках дорожного нацпроекта на Кубани отремонтируют около 200 дорог.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.