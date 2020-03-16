На Кубани отремонтируют мосты

В Краснодарском крае в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют, реконструируют и построят в общей сложности 12 мостов. Об этом сообщает газета «Кубанские новости».

На эти цели будет выделено около 1,3 миллиарда рублей.

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Самым масштабным проектом называется возведение мостового перехода, который будет дублировать Яблоновский мост, соединяющий Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи. Завершить его планируется в 2024 году. Длина нового моста составит 400 метров.

Всего в текущем году в рамках дорожного нацпроекта на Кубани отремонтируют около 200 дорог.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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