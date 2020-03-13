В России починят дорогу в Каратун

В Апастовском районе Татарстана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» починят участок дороги из Казани в Каратун, сообщает ГТРК «Татарстан».

На участке общей протяженностью один километр выровнят старое дорожное покрытие, а затем уложат новое из ЩМА-16. Кроме того, будут укреплены обочины.

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В текущем году в республике в рамках дорожного нацпроекта отремонтируют более 165 километров дорог, отмечает телекомпания.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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