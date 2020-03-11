В Екатеринбурге отремонтируют 36 дорог в 2020 году

В Екатеринбурге отремонтируют 36 дорог за год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в среду, 11 марта, сообщает портал «ДорИнфо».

В настоящее время уже проведена часть конкурсных процедур по выбору подрядных организаций. Ремонтные работы будут осуществлены на улицах Суходольская, Бебеля, Техническая, Белореченская, Бардина, Шефская, Луначарского, Сулимова и других. Также в городе заменят 55 светофоров.

Ожидается, что к 2024 году протяженность дорог в Екатеринбурге, соответствующих нормативам, составит 85 процентов.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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