В одном из крупнейших городов севера России взялись за ремонт дорог

В Вологде, одной из крупнейших городов севера России, объявлены аукционы на ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественнее автомобильные дороги». Об этом сообщает агентство «Вологда Регион».

Стартовая стоимость работ — около 550 миллионов рублей. Работы, которые должны пройти на десяти участках, разделены на два лота.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

«В этом году мы ремонтируем порядка 15 километров дорог. Подход будет комплексным», — подчеркнул мэр Вологды Сергей Воропанов. По его словам, итоги аукционов будут подведены в марте, а в апреле планируется подписать контракты с подрядчиками.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!