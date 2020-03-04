В Чечне снова взялись за ремонт дорог

В Чечне началась стадия активных работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает портал «Чечен.Инфо».

Рабочие взялись за ремонт трасс на трех объектах региональной дорожной сети. Также ведется реконструкция моста через реку Сунжа в Грозном.

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В общей сложности предстоит отремонтировать 22,4 километра республиканских дорог и 63,3 километра в Грозненской городской агломерации.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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