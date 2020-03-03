В Сибири начали готовиться к дорожному ремонту

В Томске начали готовиться к предстоящему дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики городской администрации приобрели новую технику и закупают материалы, сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Также формируются строительные бригады.

Согласно плану на 2020 год, в Томске должны отремонтировать девять объектов. Подрядчиками стали три компании, с которыми заключены контракты на общую сумму почти 600 миллионов рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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