Определен бюджет на реконструкцию дорог на западе России

В Псковской области в этом году направят более 2,4 миллиарда рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщается на официальном портале региона.

Почти вся сумма — 2,3 миллиарда рублей — будет направлена на региональный проект «Дорожная сеть». Еще 96 миллионов пойдут на «общесистемные меры» развития дорожного хозяйства и полмиллиона — на обеспечение безопасности дорожного движения.

Согласно плану властей, в западной российской области будут отремонтированы 124,7 километра дорог. Работами займется «Псковавтодор».

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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