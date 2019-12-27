Российский регион отчитался о перевыполненном плане по ремонту дорог

В Псковской области в 2019 году отремонтировали более 170 километров дорог, что почти 1,5 раза больше, чем планировалось изначально. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин.

«Объем приведенных в порядок дорог вырос за счет экономии на торгах, удалось сэкономить большие суммы... Также за счет межбюджетных трансферов благодаря усилиям губернатора удалось получить дополнительные 100 млн рублей на ремонт дорог в Пскове», — отметил он.

По словам чиновника, в ходе работ на некоторых участках уложили новые асфальтобетонные смеси, которые ранее в области не использовались. «Это хороший материал, достаточно стойкий», — подчеркнул Елкин.

Он также добавил, что, помимо ремонта непосредственно дорожного полотна, вдоль трасс также установили новое освещение и барьерные ограждения, также была нанесена современная разметка термопластиком.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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