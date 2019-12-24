В Тульской области отремонтируют сотни километров дорог

В Тульской области в 2020 году планируют отремонтировать более 420 километров дорог, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Родион Дудник, предполагается, что по нацпроекту будут отремонтированы 48 объектов общей протяженностью почти 145 километров. Стоимость этих работ, по подсчетам Минфина, составит почти 2,5 миллиарда рублей. Контракты будут заключены до конца текущего года.

Помимо дорог, планируется отремонтировать мосты в нескольких районах региона, а также завершить работы по строительству в Туле переправы через реку Упу и путепровода через железную дорогу.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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