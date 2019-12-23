Выявлена польза дорожного нацпроекта

Число погибших в ДТП в Нижегородской области в текущем году уменьшилось на 13 процентов по сравнению с 2018-м, сообщает «Время Н» со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог региона. Такой эффект дала реализация в области программы «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В регионе разработан комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Это и установка светофорных объектов и ограждений, и нанесение разметки, и установка комплексов фотовидеофиксации в тех местах, где безопасность на дороге напрямую зависит от скоростного режима», — рассказал глава областного Минтранса Павел Саватеев.

По итогам 2019 года социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тысяч населения) по целевым показателям нацпроекта не должен превышать 11,8. В Нижегородской области этот показатель составляет 10,5.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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