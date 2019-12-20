В Омске починили десятки километров дорог

В Омске сданы в эксплуатацию 40 километров дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет агентство «Омскрегион» со ссылкой на заместителя председателя правительства области Антона Заева.

«Завершился стройсезон в этом году, завершены и все запланированные работы. В настоящее время все объекты сданы, идет обработка документов», — сказал чиновник.

По его словам, были освоены все средства, выделенные на эти цели — около 3,2 миллиарда рублей. Для проверки качества выполнения работ подрядчиками область закупила специальную лабораторию и необходимое оборудование.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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