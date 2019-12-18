Дагестан выполнил план по ремонту дорог

В Дагестане выполнен план на текущий год по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера республики Гаджимагомеда Гусейнова.

«В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" объем выполненных работ — 100 процентов, кассовое исполнение — 100 процентов», — отчитался Гусейнов в ходе заседания проектного комитета под руководством вице-премьера Максима Акимова.

Чиновник отметил, что в этом году на дагестанских дорогах появились 35 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Отремонтировано 72,4 километра автодорог и улично-дорожной сети, также завершены работы на 47 объектах, связанных с организацией дорожного движения.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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