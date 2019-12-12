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В России расширится федеральная сеть автодорог

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Федеральная сеть автодорог в России расширится до 75,5 тысячи километров к 2029 году вместо планировавшихся ранее 72,5 тысячи километров к 2031 году. После 2029 года прием дорог в федеральную собственность будет происходить только в исключительных случаях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В общей сложности с 2018 года, в федеральную собственность было принято более 3,7 тысячи километров дорог. Протяженность федеральной сети превысила 56 тысяч километров.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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