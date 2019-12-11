Российский регион сэкономил и перевыполнил план по ремонту дорог

Власти Кировской области в 2019 году отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 115 километров дорог, перевыполнив план на 3,3 процента. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил ТАСС председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

По его словам, изначально в регионе планировалось отремонтировать 44 километра дорог на территории Кировской городской агломерации и 67,4 километра дорог регионального или межмуниципального значения. «Дополнительно благодаря экономии на торгах было отремонтировано еще 3,7 километра дорог», — отметил Чурин.

Он добавил, что в области также ликвидировали 15 мест концентрации ДТП. Там установили светофоры и пешеходные ограждения, нанесли разметку и заменили бортовые камни.

В 2020 году в Кировской области должны восстановить более 130 километров дорог, уточнил председатель правительства.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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