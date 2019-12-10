Костромские дороги отремонтируют за 2,5 миллиарда рублей

В Костромской области в 2020 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят на 40 процентов больше средств, чем в этом году — 2,5 миллиарда вместо 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается на портале государственных органов региона.

Как отмечается, всего планируется отремонтировать около 146 километров дорог. Кроме того, в регионе восстановят семь мостов, в частности, железобетонный мост через реку Кострома в областном центре и железобетонный мост через ту же реку в Буе.

Также в следующем году областной дорожный фонд выделит около 731,5 миллиона рублей на софинансирование работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Еще около 50 миллионов рублей будут предоставлены муниципальным образованиям в рамках общественных инициатив. На эти средства планируется отремонтировать дополнительно 60 километров дорог местного значения.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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