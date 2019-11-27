На Урале подвели итоги реконструкции дорог

В Екатеринбурге обсудили итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Областная газета».

Как отметили министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, в этом году в Екатеринбурге было отремонтировано 43,2 километра дорог. На это было предусмотрено 4,5 миллиарда рублей, в том числе 1,6 миллиарда из областного бюджета.

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Все работы выполнены согласно графику, отмечается в публикации.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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