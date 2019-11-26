Калининградские дороги построят по-новому

На дорожных объектах в Калининградской области, на которых ведутся работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будут применяться новые технологии. Об этом рассказал глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Олег Кутин, сообщает «Янтарный Край».

Такая практика будет введена в 2020 году.

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В текущем году в Калининграде по нацпроекту выполнили капитальный ремонт улицы Горького и Балтийского шоссе, также продолжается реконструкция улицы Киевской. В следующем году на выполнение нацпроекта в области будет выделено 2,7 миллиарда рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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