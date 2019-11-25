В Крыму открыли новую трассу

В Крыму досрочно завершен ремонт дороги Саки — Орловка, сообщает ТАСС. Эта трасса — самая протяженная из ремонтируемых в республике по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Объект большой, сделали его достаточно быстро. Качество приличное, сам за рулем проехал», — сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

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Ремонт участка протяженностью почти 42 километра начался в августе и завершился на 2,5 недели раньше срока. Объем финансирования работ составил 766,4 миллиона рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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