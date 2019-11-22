В Удмуртии подвели итоги выполнения дорожного нацпроекта

В Ижевске прошли общественные слушания по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает агентство «Удмуртия».

«Общественные обсуждения в принципе для нас очень важны в реализации национального проекта, именно поэтому мы и привлекаем к работам общественные организации», — отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Ирина Шкляр.

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Как пишет агентство, в текущем году в регионе было отремонтировано 132 километра дорог. Перечень работ на следующий год уже составлен.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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