В Калуге потратили три миллиарда рублей на дороги

На строительство дорог в Калуге в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потратили почти три миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, передает ТАСС.

«Это коснулось и многих других городов и населенных пунктов нашей области», — сказал глава региона.

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По словам Артамонова, областное правительство постоянно контролирует вопрос строительства и реконструкции дорог. «Мы начинаем строить рокадные дороги, чтобы не было лишних переездов, это также существенно улучшит межхозяйственные связи», — отметил губернатор.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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