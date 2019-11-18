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В Кузбассе отремонтируют более сотни километров дорог

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Власти Кемеровской области планируют отремонтировать в 2020 году более 112 километров дорог. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил ТАСС начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев.

По его словам, в общей сложности на работы будет выделено около 4,6 миллиарда рублей. На эти средства отремонтируют 67 километров дорог регионального и межмуниципального значения, не входящих в состав агломераций, более 30 километров в Кемеровской агломерации и 15 километров в Новокузнецкой агломерации, уточнил чиновник.

Ивлев пояснил, что участки, которые будут включены в программу ремонта выбирали, основываясь на состоянии дорожного покрытия, интенсивности движения, предписаниях ГИБДД и жалобах граждан. «В план ремонта включены дороги, составляющие опорную дорожную сеть области, имеющие важное значение для наших крупных городов, а также соединяющие регион с другими областями», — подчеркнул он.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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