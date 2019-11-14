В Мурманской области отремонтировали вдвое больше дорог

В Мурманской области в 2019 году отремонтировали в два раза больше дорог, чем в прошлом году. Об этом сообщил первый заместитель начальника «Мурманскавтодор» Андрей Шварцкоп, передает ТАСС.

«Если в прошлом году было всего 47 километров, то в этом году мы отремонтировали в общей сложности более 100 километров дорог», — уточнил Шварцкоп.

По его словам, достичь подобных показателей региону удалось благодаря получению средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и выигранному гранту Евросоюза. Так, за счет европейского гранта были отремонтированы 24 километра дороги Лотта, которая ведет к финской границе, пояснил первый замначальника.

Шварцкоп также отметил, что качество ремонтных работ в Мурманской области находится на высоком уровне, так как специалисты, работающие в регионе, с 2012 года применяют специальную технологию укладки покрытия — технологию холодной регенерации. «Суть ее заключается в том, что мы используем полностью то покрытие, которое раньше было на автомобильной дороге... Мы получаем на выходе двухслойное асфальтобетонное покрытие, которое служит значительно дольше, чем если бы мы положили один слой», — пояснил он.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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