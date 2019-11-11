На Чукотке починили дороги

На Чукотке завершен ремонт всех участков дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Чукотского автономного округа.

Под реконструкцию попали 10 участков дорог общей протяженностью около 12 километров. Финансирование составило почти 65 миллионов рублей.

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«Общая протяженность отремонтированных дорог регионального значения составила 11,1 километра, а местного — 1,1 километра», — уточнили в пресс-службе. В план ремонта вошла подъездная дорога к аэропорту Анадыря, самого восточного города России.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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