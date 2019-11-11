На Чукотке починили дороги

На Чукотке завершен ремонт всех участков дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Чукотского автономного округа.
Под реконструкцию попали 10 участков дорог общей протяженностью около 12 километров. Финансирование составило почти 65 миллионов рублей.
«Общая протяженность отремонтированных дорог регионального значения составила 11,1 километра, а местного — 1,1 километра», — уточнили в пресс-службе. В план ремонта вошла подъездная дорога к аэропорту Анадыря, самого восточного города России.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.