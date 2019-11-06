Российский регион придумал способ обновить общественный транспорт

Власти Белгородской области планируют обновить автобусный парк региона за счет субсидий, выделяемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает сетевое издание «Знамя» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

Для этого в регионе сформирована рабочая группа по подготовке документов для транспортного планирования. Ее цель — добиться лидерства области в рейтинге и получения благодаря этому субсидии на приобретение автобусов. Отмечается, что могут быть приобретены автобусы большой вместимости на газомоторном топливе.

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«Члены комиссии оценят, есть ли в регионе газозаправочные станции, применяется ли безналичная оплата проезда, соответствует ли транспортное обслуживание социальному стандарту», — отметили в пресс-службе.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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