На Дальнем Востоке объяснили отставание от графика ремонта дорог

Отставание от графика дорожного ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае обусловлено паводком. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на начальника управления дорожной деятельности регионального министерства транспорта Павла Андрюшко.

«Снимали технику для защиты воды — как в Хабаровске, так и в Комсомольске. Привлекали ее и для строительства водозащитных дамб. Сейчас отстаем от графика где-то на месяц. Но до нового года все нагоним», — заверил он.

К ноябрю в Хабаровске были отремонтированы 33 участка дорог из 50 запланированных, отмечает газета.

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Правительство России регулярно критикует региональные власти за срыв сроков и отставание от графика ремонта дорог по нацпроекту. Так, Так, вице-премьер Максим Акимов отмечал, что ему «совершенно неинтересно» слушать чиновников, объясняющих отставание от графика катаклизмами, плохой погодой или туристическим сезоном.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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