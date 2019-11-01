В Поморье отчитались о дорожном ремонте

В Архангельской области в текущем году реконструировали 107 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает сайт DVINANEWS.

В ближайшие шесть лет планируется отремонтировать более тысячи километров региональных трасс.

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Общая протяженность автодорог общего пользования регионального значения в области составляет почти 7,2 тысячи километров. Основная часть из них была сформирована еще до 1984 года.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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