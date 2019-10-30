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На Кубани раскрыли масштаб дорожного ремонта в 2020 году

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Администрация Краснодара опубликовала на своем сайте полный перечень участков дорог, которые планируется отремонтировать в 2020 году. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Согласно плану, ремонту, который будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подлежат 69 участков улиц общей протяженностью 73,8 километра. Список согласовали с горожанами по результатам публичного обсуждения.

«Эффект от масштабного ремонта дорог, который идет последние три года, действительно заметен. Это отмечают на наших встречах сами жители города», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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