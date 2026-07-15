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13:16, 15 июля 2026Ценности

Футболист стал мемом из-за прически после победы Испании в матче с Францией

Мария Винар

Фото: IMAGN IMAGES via Reuters / Maria Lysaker / Reuters

Испанский защитник клуба «Реал Мадрид» Марк Кукурелья стал мемом из-за прически на чемпионате мира. Об этом сообщает Telegram-канал «Кабачковая икра по акции».

Благодаря 27-летнему футболисту сборной Испании удалось одержать победу в матче с Францией: он не дал противнику забить в свои ворота ни одного гола. После этого на платформе X (ранее — Twitter) футбольные фанаты массово стали публиковать шутливые посты о Кукурелье и его кудрявой шевелюре.

Особенно стали популярны фото кота в парике с вьющимися прядями, одетого в футболку сборной «Реал Мадрид». «Движение волос Кукурельи, когда он бежит, гипнотично», — написал @ArianMalone. «Я просто уверен в том, что французские игроки приходят в ярость каждый раз, когда видят волосы Кукурельи», — отметил @unmagnetism. «Как бы выглядел Кукурелья, если бы использовал утюжок для волос?» — пошутил @ulisesDavid. «Лучшее, что Кукурелья сделал для своего имиджа — не отстриг свою шевелюру. Его будут помнить в основном за эту нелепую прическу», — подчеркнул @kwaires2002.

Ранее сообщалось, что ставший мемом на чемпионате мира норвежский футболист Эрлинг Холанд потратил более 100 тысяч рублей на сувениры в США.

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