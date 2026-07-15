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13:09, 15 июля 2026Бывший СССР

В Кремле рассказали о «порции страшилок» Литвы

Песков назвал страшилками опасения Литвы по поводу атаки на инфраструктуру Прибалтики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал страшилками опасения президента Литвы Гитанаса Науседы по поводу планов атаки России на инфраструктуру Прибалтики. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, заявления Науседы направлены на подготовку населения Литвы к дальнейшей милитаризации страны. Кроме того, высказывания литовского лидера, добавили в Кремле, направлены на создание образа врага в лице России.

Накануне Гитанас Науседа выступил с обвинением в адрес России в якобы подготовке провокаций на инфраструктуре Литвы, Латвии, Эстонии, а также Польши. «Я не могу отрицать наличие такой информации», — добавил он.

В мае министр иностранных дел Литвы на тот момент Кестутис Будрис заявил о наличии идеи атаковать Калининград силами Североатлантического альянса (НАТО). Она, по его словам, продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики.

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