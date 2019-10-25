В Челябинске ужесточили контроль дорожных работ

Контроль качества выполнения дорожных работ в Челябинске становится жестче. Об этом заявил вице-мэр города Владимир Алейников, сообщает местное издание «Пчела».

«В этом году, как никогда, был всесторонний контроль по качеству. И со стороны заказчика — управления дорожного хозяйства. У них есть своя лаборатория. Кроме этого, мы привлекали другие дорожные лаборатории. Нам много помогал Миндортранс», — отметил чиновник.

Вместе с тем, подрядчикам был сделан ряд замечаний со стороны общественников.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Как сообщалось 14 октября, в этом году в Челябинске отремонтированы все 18 дорожных объектов, включенных в план работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На некоторых объектах осталось устранить небольшие недоделки, отмечали в мэрии.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!