На Алтае завершили дорожный ремонт

В Алтайском крае завершены работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «Алтапресс».

На ремонт дорог в регионе в текущем году было выделено 5,6 миллиарда рублей. Работы проводились на более чем 200 объектах. Наиболее масштабный ремонт был в Барнаульской и Бийской агломерациях.

В административном центре края реконструировали 47,8 километра дорог местного значения, что обошлось в 965 миллионов рублей. Это на 6,1 процента больше, чем в 2018 году.

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«Я думаю, что пользователи дорог в этом году должны были увидеть качественные изменения», — отметил министр транспорта региона Александр Дементьев.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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