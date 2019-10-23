В России придумали способ повышения эффективности дорожных работ

В Иркутской области будет внедрена автоматизированная система весогабаритного контроля на некоторых дорогах общего пользования. Это приведет к системному повышению эффективности реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Областная».

Сейчас проектная документация на создание системы проходит государственную экспертизу. На реализацию соответствующего проекта предусмотрено выделение 171 тысячи рублей из регионального бюджета.

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Планируется принять и другие меры, в частности, оборудовать некоторые участки дополнительными светофорами, оснастить трассы освещением и установить 20 остановок общественного транспорта.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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